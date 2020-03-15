Власти Испании из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции ограничили движение по стране, передает газета El Mundo со ссылкой на постановление Совета министров.





Выходить из дома власти разрешили тем, кто идет на работу или чтобы купить продукты, лекарства или предметы первой необходимости. Также ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. Кроме того, будут учитываться и форс-мажорные обстоятельства, сообщает издание.





Кроме того, в стране закроются все магазины, не считая продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения, передает CNBC.