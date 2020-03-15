







Пройден ли пик заболевания коронавирусом COVID-19, пока говорить невозможно, так как для этого нет достаточных данных. Об этом в интервью РБК заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По данным на 14 марта, число заболевших по всему миру превысило 145 тыс. человек (согласно South China Morning Post, агрегирующей данные ВОЗ).





В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода. Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович: «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться». Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей, добавляет она.



