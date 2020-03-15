Стал известен представитель Беларуси на конкурсе в рамках Славянского базара
Беларусь на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" представит Роман Волознев. Такое решение было принято в субботу в Лиде, сообщили организаторы.
Здесь на сцене Дворца культуры состоялся гала-концерт финала национального отбора. В гала-концерте участвовали десять исполнителей из Витебска, Гродно, Барановичей, Новолукомля, Новополоцка и Минска.
Лучшим жюри посчитало 23-летнего Романа Волознева из Минска. Ему достался диплом победителя и приз — хрустальная лира.
Волозневу 23 года, он является победителем ряда международных музыкальных конкурсов. К примеру, участвовал в международном конкурсе "Детская Новая волна", где стал лауреатом второй степени. В 2010 году получил Гранд-премию президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В августе 2018 года Волознев выпустил дебютный альбом под названием "Мгновение".
В минувшем году принял участие в восьмом сезоне шоу "Голос" на российском Первом канале. На слепых прослушиваниях к Волозневу повернулись Валерий Сюткин и Константин Меладзе, он выбрал команду Меладзе, однако выбыл на этапе "Поединки".
09:35 15/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение