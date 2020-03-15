Литва все-таки закроет границы

"Цель остается той же – минимизировать последствия распространения вируса внутри страны. Поэтому предлагается принять постановление правительства об объявлении карантина в Литве", – на заседании правительства заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.





Предполагается, что карантин продлится 15 дней, однако может быть и продлен в случае необходимости.





В течение дня в субботу из страны поступала противоречивая информация: сначала на пресс-конференции в субботу министр внутренних дел Рима Тамашюнене заявила, что границы будут закрыты, затем министерство эту информацию опровергло.





Как уточнил премьер-министр Литвы, с началом карантина на всех погранпунктах страны вступит в силу запрет на въезд иностранцев всеми видами транспорта: воздушным, наземным или морским. Исключение составят транспортные средства, которые занимаются коммерческой деятельностью и обеспечивают доставку товаров первой необходимости.





Также в страну разрешен въезд некоторым категориям граждан: речь о членах семей граждан Литвы, лицах, имеющих право на проживание в Литве, и лицах, принадлежащих к дипкорпусу, а также служащих в воинских частях НАТО и обслуживающих их военный персонал.





В настоящее время в Литве выявлено восемь случаев COVID-19.





Ранее о закрытии границ объявили Польша, Украина, Латвия.







