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Назван единственный материк без коронавируса

Единственным материком, на котором не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, назвали Антарктиду.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Единственным материком, на котором не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, назвали Антарктиду. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

Согласно интерактивной карте, на которой в режиме реального времени фиксируются случаи заражения, в Антарктиде никто не болеет COVID-19. На континенте проживают несколько тысяч человек — сотрудники полярных станций, пишет lenta.ru

Согласно последним данным, более 153 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Число погибших составляет свыше 5,7 тысячи, более 72,5 тысячи человек излечились. В России число зараженных ранее выросло до 59 человек. Все заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
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