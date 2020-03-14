Из них - одна пациентка с лабораторно подтвержденным анализом COVID-19 (которая поступила в больницу в среду), а также 32 контакта первого и второго уровня. У всех состояние и самочувствие удовлетворительное. За последние сутки в инфекционный стационар поступило 3 человека, 2 вероятных случая и один контакт первого уровня. Выписан один. Сегодня поступил один - контакт первого уровня, и также - выписан один. Для сведения - в наличии 86 свободных мест.





Отметим также, что Гродненская университетская клиника работает в штатном режиме. Здесь ограничено число плановых поступлений и освобождены места в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями. На сегодняшний день здесь 1 тыс.50 мест из которых заняты 920, остальные свободны.





В связи с тем, что «паника» охватила блогершу нешуточная, отметим, что в случае массового поступления пациентов и контактов первого уровня в режиме ожидания находятся здания стационара Гродненского областного кожвендиспансера на 80 коек.





Все стационары Гродненской области готовы к поступлению пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеется достаточный запас дезсредств, средств индивидуальной защиты, определен порядок маршрутизации.





И, да, если уважаемая блогерша не боится ряда инфекций предлагаем ей самой ознакомиться с работой больниц Гродно, а не распускать недостоверную информацию со слов «подружки». Для этого можно просто позвонить главврачу и сказать слово «блогерша» - приходите и Вас пропустят. Вы сами сможете убедиться, что логистика поступления в стационары серьезная и никого «под одну гребенку» не кладут.





И, да, прежде чем давать советы — почитайте проверенные источники. А то выражение «через металлические двери вирус передается очень хорошо» вызывает смех у специалистов и желание действительно снарядить на поиски бригаду скорой медицинской помощи!