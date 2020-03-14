Погода на 15 марта: снег, гололедица и штормовое предупреждение

В воскресенье 15 марта температура воздуха минимальная ночью от -4 до -9°С, максимальная днем от -1°С на северо-востоке до +7°С на юго-западе Беларуси, сообщает Белгидромет.