Дарье Жук присудили в США «прорывную» премию

Кадр из фильма «Хрусталь». Источник: loco-films.com









Поясняется, что она вручается создателям художественных фильмов, «внесшим уникальный вклад в кино своим режиссерским видением, страстью к делу и великодушием».





Реципиент получает грант в 5 тысяч долларов. Он также будет приглашен в знаменитый Линкольн-центр в Нью-Йорке для презентации своей работы.





Как отмечается на сайте, Дарья «старается рассказывать забавные, беззастенчиво запутанные истории о всегда сильных, разнообразных и иногда шокирующих женщинах».





Премия Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award названа именем американского режиссера Ника Лоувела, погибшего в автокатастрофе в возрасте 34 года.





В описании сказано, что она учреждена в партнерстве с IFP Marcie Bloom Fellowship in Film – менторской программой для студентов и выпускников кинематографических учебных заведений.