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"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Польшей принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования. Отменяются и временно курсировать не будут с 15 марта поезда №126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест, поезд №304/303 Краков-Гродно, поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест", - рассказали в пресс-центре.





Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.





"Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно, - отметили в БЖД. - Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105".



