"На сегодняшний день в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 граждан. Трое из них уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест на COVID-19 дал положительный результат, проводится уточняющая диагностика. Отметим, что состояние всех остальных пациентов, у кого был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводятся лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.





В ведомстве отметили, что госпитализация студентов и преподавателей БГУ, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19. Ситуация осложнилась тем, что часть группы, относящейся к контактам первого уровня, проживает в общежитиях. В настоящее время в этих зданиях проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора. Мероприятия по выявлению каждого студента, который имеет риск быть инфицированным COVID-19, сегодня будут завершены.





"В учреждения здравоохранения Беларуси для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли иметь контакт с "положительным" студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть людей будет отпущена, - отметили в Минздраве. - Круглосуточная работа врачей скорой помощи, инфекционистов, эпидемиологов, врачей-лаборантов направлена на то, чтобы обеспечить максимальное выявление и ограничение контактов коронавируса. Принимаемые медицинскими службами меры - традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости - будь то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус".





Минздрав еще раз просит граждан спокойно и, главное, с пониманием отнестись к ситуации. "Попытки самовольно покинуть учреждения здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы, а также адресов пребывания приведут к нежелательным последствиям. Мы призываем четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы. Уверены, что наши совместные усилия позволят добиться положительного эффекта", - добавили в ведомстве.







