Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

По словам адвоката, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.





Теперь им грозит от 12 до 20 лет колонии. Предыдущее обвинение предусматривало наказание в виде лишения свободы до 10 лет.



