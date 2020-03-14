Так, приостанавливаются рейсы:





с 17 по 31 марта 2020 г. в Украину — Киев, Львов, Одесса, Харьков;

с 15 – 30 марта 2020 года на Кипр – Ларнака;

с 15 — 27 марта 2020 года в Польшу – Варшава.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря 2020 года.



