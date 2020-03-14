Приостанавливаются вылеты из Минска в аэропорты Украины, Польши и Кипра
Авиакомпания «Белавиа» из-за ситуации с коронавирусом в мире приостанавливает полеты в Украину, Польшу и на Кипр, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе компании.
Так, приостанавливаются рейсы:
с 17 по 31 марта 2020 г. в Украину — Киев, Львов, Одесса, Харьков;
с 15 – 30 марта 2020 года на Кипр – Ларнака;
с 15 — 27 марта 2020 года в Польшу – Варшава.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря 2020 года.
14:22 14/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение