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ГПК: автомобили в Польшу пока выезжают в штатном режиме

Грузовой и пассажирский транспорт пересекает границу с Польшей в штатном режиме, проходя необходимую санитарную обработку, сообщил Sputnikофициальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о закрытии границы для иностранцев. Он уточнил, что пока закрыты границы будут в течение 10 дней с возможностью продления еще на 20 дней, а затем - на месяц.

"Польская сторона пока не предоставляла нам информации об изменении работы пунктов пропуска. На данный момент автомобили проходят границу в штатном режиме, с применением необходимых мер санитарного контроля", - отметил Бычковский.

Польша намерена закрыть границу в ночь с субботы на воскресенье. Пока польские пограничники принимают все автомобили из Беларуси. В дальнейшем, как заявлял Моравецкий будут приостановлены автомобильные, международные пассажирские и железнодорожные перевозки, мера не коснется пока грузоперевозок.
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