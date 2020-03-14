



Напомним, ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага размером 12×6 метров.





На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.



