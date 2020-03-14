+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Нидерландах врачи откладывают операции из-за коронавируса

В стране для пациентов с коронавирусом уже зарезервировано 250 коек, которые можно увеличить до 1100.

В Нидерландах врачи откладывают проведение операций в связи с распространением коронавируса COVID-19. Речь идет о несрочных операциях, сообщило местное издание NU.nl в пятницу, 13 марта.

Отмечается, что таким образом можно обеспечить более больничных коек для больных коронавирусом.

«Несрочные операции врачи откладывают, чтобы не было угрозы дефицита защитных средств, таких как, например, специальные маски», – говорится в сообщении.


Отмечается, что больницы в регионе Брабант уже сталкиваются с нехваткой средств защиты. Отсрочка несрочных операций должна гарантировать, что запас не уменьшится слишком быстро.

Министр здравоохранения Бруно Брюинз заявил, что для пациентов с коронавирусом уже зарезервировано 250 коек, которые можно увеличить до 1100.

По состоянию на 13 марта в Нидерландах число зараженных коронавирусом возросло до 804 человек. Десять из них умерли.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 марта официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru