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Минчанин заряжал телефон и лег спать. В результате – ожоги и больница

Мужчина, находясь у себя в квартире по улице Московской накануне вечером подключил портативное зарядное устройство в розетку и при этом лег спать (портативное зарядное устройство находилось около головы).

Произошел взрыв портативного зарядного устройства. В результате чего гражданин получил термические ожоги головы и верхних конечностей, сообщает minsk.mchs.gov.by

фото носит иллюстрационный характер

В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему поставлен диагноз: термический ожог пламенем головы и правой верхней конечности 1,2 и 3 степеней (10% тела). 
"Белорусский партизан"
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