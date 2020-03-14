Как вернуть билеты из-за коронавируса? Новые правила авиакомпаний

Белорусов по понятным причинам в первую очередь интересует "Белавиа". Компания сообщила:

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса и введением карантина в ряде стран, и, как следствие, большим количеством отмен рейсов, осуществить возврат или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря 2020 года.





Обратиться в службу поддержки авиакомпании по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз