Кто тот белорус, который подверг опасности заражения 90 человек?

По данным Office Life , это довольно известный бизнесмен, работает в сфере логистики и автоперевозок. В конце февраля он вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте. Известно, что 1 марта этот человек в Минске играл в теннис на любительском теннисном турнире. Также известно, что у тренеров и его партнеров по теннису взяты пробы на коронавирус и они дали отрицательный результат.





Бизнесмен обращался в «ЛОДЭ», когда почувствовал недомогание, и сдал там анализы. Класс, где учится его дочь, отправлен на индивидуальное обучение.





9 марта он обратился к медикам с признаками пневмонии средней степени тяжести. Такие пациенты обязательно типируются на наличие коронавируса. 10 марта пришел положительный тест. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.