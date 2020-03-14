Кто тот белорус, который подверг опасности заражения 90 человек?
В Минске 9 марта был госпитализирован пока самый «тяжелый» пациент с коронавирусом. Как утверждает Минздрав, «он скрыл и от нас, и от сотрудников „ЛОДЭ“, что находился в Северной Италии, потому что прилетел рейсом из Мюнхена».
По данным Office Life, это довольно известный бизнесмен, работает в сфере логистики и автоперевозок. В конце февраля он вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте. Известно, что 1 марта этот человек в Минске играл в теннис на любительском теннисном турнире. Также известно, что у тренеров и его партнеров по теннису взяты пробы на коронавирус и они дали отрицательный результат.
Бизнесмен обращался в «ЛОДЭ», когда почувствовал недомогание, и сдал там анализы. Класс, где учится его дочь, отправлен на индивидуальное обучение.
9 марта он обратился к медикам с признаками пневмонии средней степени тяжести. Такие пациенты обязательно типируются на наличие коронавируса. 10 марта пришел положительный тест. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
11:25 14/03/2020
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