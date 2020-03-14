Гродно засыпало снегом
Сегодня, 14 марта, с 7 утра температура воздуха опустилась ниже 0°C, в результате чего дождь превратился в снег. На дорогах Гродненского района гололедица, мокрый снег и метель.
Фото Инстаграм, Сергей Бекиш
Осложняет ситуацию сильный ветер, из-за которого на проезжую часть упало несколько деревьев, сообщает ГАИ Гродно.
Все необходимые службы проинформированы, организована ликвидация погодных осложнений.
В четверг в Гродно гремел гром и сверкали молнии: в областном центре шел ливень. Сегодня утром гродненцы проснулись и не поверили своим глазам. Город засыпало снегом. Напомним, этой аномальной зимой его практически никто не видел, пишет гродненский Блог s13.
10:42 14/03/2020
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