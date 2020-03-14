Экс-начальница управления Минздрава Реутская обжаловала приговор

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Людмила Реутская — один из фигурантов громкого «дела медиков». За решеткой оказалась в сентябре 2018 года. Как позже прозвучит в суде: по версии следствия, Реутская брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов, пишет — один из фигурантов громкого «дела медиков». За решеткой оказалась в сентябре 2018 года. Как позже прозвучит в суде: по версии следствия, Реутская брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов, пишет tut.by





Во время судебного процесса начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава не раз обращала внимание: она действительно принимала подарки в виде конфет и цветов, но деньги никогда не брала. Кроме подарков и денег в суде подробно разбирались два ужина в ресторане «Усадьба», на которых была обвиняемая с подчиненными. Сторона обвинения спрашивала, кто какие блюда и напитки заказывал, как делили счет.





— Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за то, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие, — говорила во время последнего слова Людмила Реутская.





В ноябре 2019 года суд Фрунзенского района убрал из обвинения ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и признал Реутскую виновной по ч. 1, ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество). Срок наказания — 6 лет колонии. С приговором она не согласилась.





В городском суде приговор обжалует Людмила Реутская, ее адвокат Андрей Санкович и прокуратура. Поддержать обвиняемую пришли близкие и коллеги, Реутская еще больше похудела за последнее время, старается улыбаться, но в глазах слезы.





Обвиняемая и защитник просят приговор отменить, а производство по уголовному делу прекратить. Государственное обвинение считает, что из приговора необходимо исключить формулировку «особо крупный размер», «приобретение выгоды имущественного характера». Кроме того, просит назначить Реутской дополнительное наказание — лишить права сроком на 5 лет занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий. А также заменить в приговоре фамилию «Савченко» на «Реутская». Вероятно, в документе были перепутаны фамилии фигурантов «дела медиков». Бывший заведующий эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска

Андрей Савченко также был признан виновным в получение взяток и приговорен к 2,5 года лишения свободы.





— В остальной части приговор прошу оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника и обвиняемой без удовлетворения, — обращается прокурор к коллегии по уголовным делам Мингорсуда.





Когда очередь доходит до Людмилы Реутской, она эмоционально рассказывает про работу в Минздраве, особенности ее уже бывшего управления. Говорит, регистрация лекарств зависела не от нее лично, нет ни одной ее визы на таких документах, решение принимала комиссия из 25 человек. В это время ее коллеги кивают в знак согласия.





— Про меня говорили: «Она жесткая, принципиальная, любит со всеми спорить», — приводит цитату Людмила Реутская. — Стыдно, что я приняла кресло, вентилятор, очень сильно раскаиваюсь. Когда этот человек зашел (взяткодатель. — Прим. TUT.BY) ко мне в кабинет, было очень жарко, спросил, как мы тут находимся. А у меня маленький вентилятор сломался, он и говорит: «Давайте я вам кондиционер поставлю». Я согласилась, высокий суд, я ни разу не подумала, что беру взятку. Этот вентилятор стоял в кабинете, все его видели — и остался после меня. Никогда не думала, что это мне лично. Виновата, но я уже полтора года сижу здесь!





Судья, спросила: не ставила ли Реутская на учет кресло и вентилятор, которые ей подарили:





— Нет.





По словам обвиняемой, она была ознакомлена с антикоррупционным законодательством, но подарки приняла. И считает теперь это «большой ошибкой».





— Все реально было сломано. Если посмотреть в деле на фотографии моего кабинета, он выглядит ужасно, — отмечает Реутская.





По версии обвинения, начальник управления Минздрава получила подарков и взяток на сумму 52 тысячи рублей. Однако в суде первой инстанции не были доказаны некоторые эпизоды взяток, Реутскую признали виновной в получении тысячи долларов за выдачу лицензии «Стимэнерджи», а также цветов, конфет, фитнес-браслета, двух ужинов в ресторане. Общая сумма — 7906 рублей.





Выслушав все стороны, судебная коллегия по уголовным делам удалилась в совещательную комнату. Она определила: изменить приговор в той части, о которой говорил прокурор, будут заменены некоторые формулировки. Срок наказания остается прежним — 6 лет лишения свободы.





— Ничего хорошего, — с такими словами родные Людмилы Реутской покинули здание суда.



