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В каких странах еще нет коронавируса?

Коронавирус уже распространился по 116 странам и территориям. И теперь на карте мира гораздо меньше стран, где его нет, чем тех, где он есть.

Согласно оперативным данным на 13 марта Центра системных исследований и инжиниринга университета Джона Хопкинса (США), коронавирус пока не зафиксирован во многих развивающихся странах Африки, Азии, Индонезии и Океании, пишет thinktanks.by

 

В Азии вирус пока не зафиксирован в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Монголии и Афганистане;

 

В Африке – в Анголе, Намибии, Танзании, Мозамбике, Замбии, Зимбабве, Мавритании и ряде других государств.

 

На островах Индонезии и Океании вирус также пока не зарегистрирован.

 

Отсутствие вируса в этих странах ряд экспертов связывает с не слишком интенсивными контактами их жителей с более экономически развитыми государствами. Кроме того, отсутствие официального факта регистрации коронавируса, например, в ряде стран Африки, совершенно не означает, что его там нет. Просто у разных стран совершенно разные возможности контроля  и профилактики заболевания.

 

С другой стороны, медики обращают внимание, что при распространении эпидемии коронавируса в ряде стран Африки и Азии, ее там будет очень сложно  остановить.  Также в этих регионах высока вероятности высокой смертности от заболевания.

 

Свидетельством тому является Ирак. По данным на 13 марта, в этой стране при 71 заболевшем, 8 пациентов умерло.

 

Для сравнения: в Германии при 2 тысячи 78 заболевших, умерло 3 человека.

 

Так что уровень развития медицины в деле борьбы с коронавирусом играет весьма существенную роль.

 

Напомним, что в Беларуси резко возросло число пациентов, у которых  лабораторно подтвержден РНК коронавируса. Если еще позавчера их насчитывалось 12, то вчера уже 21.

 

По данным Центра системных исследований и инжиниринга университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире коронавирусом заболело более 127 тысяч человек. Умерло более 4 тысяч 700 человек. Выздоровело – свыше 68 тысяч человек.
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