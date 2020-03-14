Молдова прекращает авиасообщение с Европой и закрывает церкви





Такое решение приняла Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, сообщает NewsMaker.





«Мы оценили ситуацию и вынуждены принять более радикальные и необходимые меры, рекомендованные в таких ситуациях. Поэтому, согласно решению комиссии, с сегодняшнего дня с 12 часов ночи прекратятся полеты еще в две страны, в которых наблюдается эпидемия коронавируса — Испанию и Францию. То есть у нас два рейса — в Барселону и Париж. Ночью прекратятся полету туда. А в воскресенье, с 12 часов ночи, вообще приостановят полеты в Европу. Сегодня-завтра мы будем следить за развитием ситуации и уже решим, возможно, необходимо будет приостановить полеты и в другие географические точки», — отметил премьер-министр Ион Кику после заседания комиссии.





Также он отметил, что иностранцев не будут пускать на борт самолетов, которые летят в Молдову. Однако исключение будут составлять аккредитованные дипломаты, лица без гражданства и иностранцы, постоянно проживающие в Молдове.





Что касается закрытия наземных таможенных пунктов, по словам Кику, правительство сейчас координирует с украинскими и румынскими властями, которые также приняли решение закрыть многие КПП.





Кроме этого, в Молдове на две недели приостановят все религиозные службы из-за угрозы распространения коронавируса. Это касается всех религиозных культов и сект, которые действуют в стране. Однако церковные службы будут показывать в прямом эфире по телевизору. Такое решение приняла 13 марта Национальная комиссия чрезвычайных ситуаций в здравоохранении.





«Мы дополнительно проанализировали последствия. Самыми подверженными риску заражения являются пожилые люди. И именно эта категория граждан чаще всего участвует в церковных службах. Поэтому мы приостанавливаем эти мероприятия на две недели. Мы, конечно, обсудим это с представителями всех религиозных культов, и решим, как сделать так, чтобы не заставлять сильно страдать верующих. Однако физически собираться на подобные службы они не смогут», — сказал премьер-министр Ион Кику.





Он отметил, что в этот период церковные службы будут транслировать в прямом эфире на центральном телевидении. При этом Кику призвал и другие каналы присоединиться к этой инициативе.