Российские евреи отказываются считать коронавирус знаком конца света

"Перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное, и уж точно они не являются признаками приближения Машиаха (конец света в иудаизме связан с его приходом - Прим.)", - сказал раввин, отвечая на вопрос одного из пользователей "Инстаграма".





Он отметил, что состояние войны между странами, к сожалению, привычное состояние общества. "Если мы посмотрим на мировую историю, то войны длились дольше, чем периоды мира и спокойствия", - напомнил иудейский лидер.





Что касается коронавируса, то, по мнению Бороды, он не сравним с такими страшными эпидемиями, как, например, испанский грипп, который в начале XX века унес жизни трети населения Европы, или чума а Средние века. "Это были эпидемии, которые реально ставили вопрос выживания человечества. Сейчас так вопрос, к счастью, не стоит", - убежден раввин.