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В Витебской области один военнослужащий на обследовании из-за коронавируса

В Витебской области один военнослужащий госпитализирован из-за коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав Беларуси, пишет TUT.BY

«В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих. На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.
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