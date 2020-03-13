В Витебской области один военнослужащий на обследовании из-за коронавируса
В Витебской области один военнослужащий госпитализирован из-за коронавируса.
Об этом сообщает Минздрав Беларуси, пишет TUT.BY
«В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих. На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.
21:28 13/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение