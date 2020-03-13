«Все эпидемии заканчиваются, есть определенные закономерности, поэтому и коронавирусная инфекция должна пойти на спад», - считает Максим Очеретний, главный врач 3-го детского госпиталя Минска. Его специальность анестезиолог-реаниматолог, более 12 лет он работал в детской реанимации, несколько лет работал в детском инфекционной больнице, передает "Радио Свобода"





Максим Очеретний подчеркивает, что его оценка - точка зрения врача-специалиста, а не инфекциониста, и он опирается на общие медицинские знания и опыт работы как анестезиолог, так и в терапии инфекционных болезней.





«Как правило, респираторные инфекции начинаются с Юго-Восточной Азии»

- Человечество познала много эпидемий инфекционных болезней. Не всегда находили лекарства от них, но во всех случаях эпидемии заканчивались, и люди в дальнейшем не заражали друг друга. Какая закономерность расширения инфекций и почему они всегда заканчиваются?





- Все очень неоднозначно и до конца не изучено. Да, как вы говорите, были эпидемии, они заканчиваются, человечество живет до сих пор. Эпидемии бывают разные. Например, чума. Ее эпидемия возникает из каких-то первичных природных очагов, а потом распространяется на человечество. То, что сейчас всех нас беспокоит, - это респираторная эпидемия. Я бы не делал акцента на слове «эпидемия». Это распространение скорее всего. Эпидемия - это понятие со сложной интерпретацией.





Нас учили, что эпидемия - это когда заболеет свыше 5% населения с подтвержденным диагнозом. Если смотреть на Китай, где около полутора миллиарда жителей, а заболели до 114578 человек на 10 марта, то там даже и 1 процента не будет. Эпидемией это назвать сложно. Но если называют, то что поделаешь, пусть будет эпидемия. (Разговор происходил 10 марта до момента, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию) .





Как правило, респираторные инфекции начинаются с Юго-Восточной Азии (Филиппины, Вьетнам, Китай), идут на запад и доходят наконец до Европы. Действительно, есть такая мысль, что эпидемия затухает. При распространении вируса от человека к человеку его вредные свойства уменьшаются, поэтому постепенно вирус вызывает тяжелые болезни все меньше и меньше.





Почему затухают эпидемии? Вирус проходит практически по всем людям, кто-то переносит тяжело, кто-то легко, кто-то инфицирован, но совсем его не испытывает, в результате у населения формируется общий иммунитет. Не личный, не индивидуальный иммунитет каждого человека, а иммунитет общий, иммунитет популяции. И по мере того, как человечество встречается с вирусом, который идет с востока на запад, оно становится более подготовленным к этому вирусу, и в результате болезнь затухает сама по себе.





Сейчас очень важное значение имеют противоэпидемические меры. Если сегодня смотреть на Китай, то они - супермолодцы, я восхищаюсь. У них на 10 марта новых зарегистрированных заболеваний вирусом - 19 человек на весь Китай. При том, что там открыли около 20 новых больниц, они уже больше половины позакрывали, успешно применяя противоэпидемические меры.





Почему еще затухает болезнь? Это сезонность. Считается, что при температуре свыше 8 градусов вирус уже не будет хорошо размножаться. В зимний период люди больше вместе находятся в помещениях. Не во всех помещениях есть нормальная вентиляция, и, конечно, вирус будет распространяется лучше, чем летом, когда все проветривается, форточки открыты, вирус не собирается, пыли меньше.





Чтобы иметь проверенную, объективную информацию, я порекомендовал бы пользоваться сайтом Всемирной организации здоровья. Там вся информация в открытом доступе, в том числе по-русски. А также сайтом Центра контроля и профилактики заболеваний США, который контролирует ситуацию в мире и выдает для оценки всю статистическую информацию не только о коронавирусе, но и о любых заболеваниях, которые существуют в мире, а также предоставляет информацию о профилактике и лечении.





- Вы говорите, что все эпидемии идут на спад. На которой сейчас мы стадии? Как быстро расширение коронавирусной инфекции может закончиться в Беларуси и в мире?





- Я могу только предполагать, что к концу апреля, наиболее вероятно, все закончится, но это неточно. Это только мое мнение, на него нельзя рассчитывать как на истину. Наиболее вероятно, что этот вирус будет себя вести как всякая вирусная респираторная инфекция. Это видно и из нынешней статистики в Китае.





"Сезон респираторных заболеваний практически прошел, и коронавирус должен пойти по спад»

- А какие опасения есть у вас как у доктора? Как изменилась ваша работа после того, как были обнаружены первые случаи коронавируса в Беларуси?





- Коронавирусом, наиболее правдоподобно, болели ранее летучие мыши. Он ходил по популяции летучих мышей, они друг друга заражали, кто-то умирал, у кого формировался иммунитет. Этот вирус жил только среди них. Сейчас появилась такая проблема, что вирус, наиболее вероятно, от летучих мышей (есть разные версии - в том числе от морских животных или змей) перешел на человека. Ранее человеческая популяция с этим вирусом не встречалось. И поэтому, когда китайцы доказали, что появился новый вирус, с которым ранее человечество не встречалась, они забили тревогу. Тревога понятна, ведь мы не знаем, чего от этого ожидать. Не было вакцины, не было известно, как болезнь протекает, неизвестны близкие и долгосрочные последствия эпидемии. Если грипп начинается, мы знаем, какая это болезнь, как будет проявляться, что есть нужная вакцина, и статистически мы можем судить, сколько людей заболеет, сколько умрет. Мы к этому готовы.





Что касается коронавируса, то мы этого не знаем, поэтому получилось как получилось. Сейчас, похоже, коронавирус себя проявит как обычное сезонное вирусное заболевание. Также со своей смертностью. Но, повторю, это предположительно. Если раньше она была около 4 процентов, то сейчас спад летальности - около 2 с половиной процентов. Очень сильно надеюсь, что идет на спад, что будет улучшение. Хотя ситуация в Италии не совсем согласуется с моими словами и мнениями. Сезон респираторных заболеваний практически прошел, и коронавирус должен пойти по спад.





«Зачем ты идешь на работу и всех заражаешь?»

- Как бы странно не звучал вопрос, но есть ли позитивные последствия в ситуации с коронавирусом? Гигиенические стандарты, пересмотр жизненных приоритетов, проверка функциональности систем здравоохранения?





- Это как военные учения. Если готовишься к войне, нужно проводить учения, чтобы достойно встретить опасность. Да, конечно, с этой точки зрения есть положительные моменты. Мы узнали о своих недостатках, недоработках, слабых местах и будем их соответственно совершенствовать. Какие слабые места? Те же самые маски. Я недавно сидел на «горячей линии» министерства здравоохранения, и много было вопросов, что не хватает масок. С одной стороны, действительно не хватает, промышленность не справляется с таким потоком желающих купить маски. С другой стороны, не в маски все упирается. Маски важны, чтобы больной человек не распространял болезнь, а не для здорового человека.





Это и слабая информированность населения. Может, мы как врачи недостаточно проинформировали о профилактике. Почему иранец ходил несколько дней по Минску, пока выяснили, что у него коронавирус? Могли бы повести себя иначе, было бы меньше зараженных людей. Хотя все случаи заболевания в Беларуси - не тяжелые. Все в удовлетворительном состоянии находятся.





Важно соблюдать рекомендации по поводу прафиляктыци, мыть руки 20 секунд, обрабатывать руки спиртом. Я вижу в своем госпитале: повесили специальные спиртовые дозаторы, чтобы люди на входе и выходе из приемного отделения обрабатывали руки. Но люди этого не делают, словно их это не касается. Чхают на всех.





Всемирная организаация здравоохранения дала рекомендации, что нужно делать, если чихаешь или кашляешь. Надо в место локтевой ямки, если нет носового платка, чихнуть или кашлянуть. Если есть носовой платочек, лучше одноразовый, то после того как чихнул, выбросить его. Помой руки везде, где есть возможность. Если чувствуешь себя плохо, надень маску. Это общие профилактические меры для каждой вирусной инфекции. Я вижу, что наши люди, за которыми наблюдаю, этого не выполняют. Ходят больные на работу. Зачем ты идешь на работу и там и в общественном транспорте всех заражаешь?





«Детей это не сильно касается»

- По сообщениям специалистов, наибольшую опасность коронавирусная инфекция несет пожилым людям, а также что мужчины более уязвимы на нее по сравнению с женщинами и детьми. Почему? Или эта закономерность распространяется на другие вирусы?





- О мужчинах не могу утверждать, а пожилые люди действительно более уязвимы. Почему мужчины? Может потому, что они менее живут, чем женщины. У человека есть такой белок-фермент АПФ (ангиотензин-преобразуемый фермент). Есть мнение, что он является рецептором к коронавирусу. Чтобы вирус начал заражать, ему нужно в клетку человека или животного проникнуть. Переносчиком раз и будет этот белок АПФ. Считается, что с возрастом его активность увеличивается, и соответственно в пожилом возрасте он очень активен, и соответственно вирус как «на санях» может проникать в организм благодаря активности этого белка. Это еще изучается, но как вариант рассматривается. Поэтому детей этом не сильно касается, в отличие от старых людей.





- Доктора очень критически относятся к движению "антипрививочников". Как вы думаете, если найдут вакцину от коронавируса, это повлияет на врагов прививок? Стоит ли сейчас делать прививку от гриппа, чтобы уберечься?





- Острые респираторные заболевания могут быть вирусные и бактериальные. Вирусы, которые чаще всего ходят, - это грипп, парагрипп, РС-вирус, тот же коронавирус ходит по всем странам. Я не имею в виду COVID-19. Есть масса других коронавирусов. Бактерия, которая чаще всего вызывает болезни в каждый простудный сезон, - это пневмокок. Клинические проявления, особенно в начале болезни - одинаковые. Если человек заболеет одновременно и на коронавирусную инфекцию, и гриппом, то соответственно проявления будут гораздо значительнее. А от гриппа и от пневмокока существует вакцина. Поэтому лучше провести профилактику и иммунизацию.