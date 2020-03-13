«При оказании первой медпомощи активно сопротивлялся. Был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 12 марта скончался», – рассказали в СК.





Среди личных вещей мужчины нашли записку. По предварительным данным, все повреждения, обнаруженные на его теле, мужчина нанес себе сам.





СК проводит проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза.