В могилевском суде мужчина пытался покончить с собой и умер в больнице
Инцидент произошел 10 марта в здании суда Октябрьского района Могилева.
Ранее судимый 44-летний мужчина, находясь в камере для временного содержания обвиняемых, нанес себе травмы, сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет.
«При оказании первой медпомощи активно сопротивлялся. Был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 12 марта скончался», – рассказали в СК.
Среди личных вещей мужчины нашли записку. По предварительным данным, все повреждения, обнаруженные на его теле, мужчина нанес себе сам.
СК проводит проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза.
19:46 13/03/2020
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