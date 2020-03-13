Инцидент произошел 13 марта после полуночи в железнодорожном пункте пропуска «Гродно» буквально в 15 метрах от границы, сообщили в Государственном пограничном комитете.





Камеры видеонаблюдения зафиксировали силуэт человек, который двигался по железнодорожному полотну, рассказали в ГПК. Задержанная гражданка Польши пояснила, что находилась в польском городе Кузница, откуда решила добраться домой пешком. Чтобы не заблудиться, женщина пошла вдоль железной дороги, вот только ошиблась с направлением.





В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима. Ей грозит запрет на въезд в Беларусь сроком до 5 лет.