Зимой за окном наблюдали перманентный апрель. В январе и феврале видели даже грозу. Синоптики говорят, что явление это редкое и случается в среднем раз в 15 лет, пишет "Комсомольская правда"





Но и это не все! Погода в Беларуси продолжает чудить. 12 марта в Минске и других регионах - снова были гроза и порывистый ветер. Местами до 25 метров в секунду. Пока белорусы делились впечатлениями и фотографиями в соцсетях, МЧС справлялось с последствиями ненастья. В Березино у трех домов повреждена крыша, в Минской и Брестской областях ветром завалило 63 дерева, некоторые упали на машины. А в 1128 населенных пунктах, по данным «Белэнерго», случились сбои с электричеством.





На предстоящих выходных ждем от погоды новых сюрпризов!

- На выходных Беларусь накроет холодный атмосферный фронт, который идет с севера Скандинавии через Балтийское море. А вслед за ним к нам придет еще и холодный арктический воздух. В связи с этим ожидаем аномальный ход температуры, - рассказывает начальник сектора сопровождения прогнозов Белгидромета Людмила Паращук.

- Что значит «аномальный ход температуры»?

- Если обычно утром холоднее, чем днем, то сейчас будет наоборот. На выходных, 14 и 15 марта, утром будем наблюдать максимальную температуру, а днем - ее понижение. Днем градусник будет показывать 0…-5. Вместе с ветром по большей части страны будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно, установится даже временный снежный покров высотой 1 - 4 см. На некоторых участках дорог - гололедица. Юго-западный ветер сменится северо-западным скоростью 15 - 20 м/с. Из-за этого ощущать будем совсем не такую температуру, которую будут показывать термометры. Приборы будут фиксировать -2…-3, но ощущать мы будем все -8…-10.

- И надолго у нас такой холод?

- С субботы до понедельника. Во вторник к нам снова придет теплый воздух из Атлантики. И температура опять будет выше климатической нормы. Но к следующим выходным - снова похолодание. Но это совсем не аномалия, а типичный март. Просто на фоне необычно теплой зимы нормальный март для белорусов уже стал казаться аномальным. А на самом деле март всегда устраивал нам качели - то потепление, то похолодание…

Бабушки не зря говорили: «Пришел марток - надевай 10 порток».

А что по этому поводу говорят народные приметы?





Этнолог: «Февральская и мартовская гроза - не аномалия»

- По всем народным приметам грозы могут наступать уже 15 февраля. И это не аномалия, - рассказывает этнолог Елена Довнар-Запольская. - Мы, белорусы, называем этот день «Грамніцамі». У нас есть такие мифологические герои как “Грамавік” и “Грамаўніца” - его жена.

Так вот, 15 февраля встречаются зима с летом - и могут случаться грозы.

У наших прадедов к этому дню была песня : «Зіма з летам сустракалася, пра здароўечка пыталася. Лета зімачку піхнула, зіме ножачку звіхнула. Зіма пайшла - плачыць, а лета пайшло - скачыць». И я тоже помню времена, когда под ногами был залежалый снег, а на улице гремели грозы.

- А как же примета «гроза на голый лес - голодный год». Старожилы ее до сих пор говорят.

- Да, такая примета действительно есть. И это действительно считается неважным знаком. Наши прадеды связывали раннюю грозу с грядущим неурожаем. Но, к примеру, в Брестской области, почки уже лопнули и на деревьях, и на кустарниках. А в Минске нет. Поэтому категорично что-то утверждать рано. Нужно посмотреть, какими будут «Саракi». Это праздник, который мы отмечаем в день весеннего равноденствия - 22 марта. Считается, что в Беларуси зима живет до 22 марта. А уже на «Саракі” прилетают 40 стай птиц. По народным приметам, если на «Саракі” будет спокойный день без сильного ветра и влаги будет достаточно,то и лето будет хорошим.

