"Тест негативный для COVID-19", - написал Болсонаро в своем Facebook.

Эта новость появилась спустя несколько часов после того, как тест пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена дал положительный результат на COVID-19.





Это произошло через 5 дней после того, как оба встречались с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.