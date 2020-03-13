Президент Бразилии опроверг информацию о своем заражении коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонаро заявил о том, что его первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, и тем самым бразильский лидер опроверг сообщение газеты O Dia о том, что первый тест дал положительный результат.
"Тест негативный для COVID-19", - написал Болсонаро в своем Facebook.
Эта новость появилась спустя несколько часов после того, как тест пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена дал положительный результат на COVID-19.
Это произошло через 5 дней после того, как оба встречались с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.
18:46 13/03/2020
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