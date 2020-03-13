"Белавиа" отменяет рейсы более чем в 20 стран

«Авиакомпания „Белавиа“ активно следит за ситуацией, вызванной коронавирусом, а также следует рекомендациям ВОЗ. Безопасность пассажиров в приоритете у авиакомпании», — сказано на сайте перевозчика.





Италия (в стране с 10 марта действует карантин)





Отменяются полеты по маршруту Минск-Милан-Минск (c 12 марта по 15 апреля) и маршруту Минск-Рим-Минск (с 16 марта по 15 апреля).





Израиль (всех прибывающих в страну отправляют на двухнедельный карантин)





С 13 по 31 марта отменяются рейсы по вторникам и четвергам по маршруту Минск-Тель-Авив-Минск (в расписании остаются только полеты по воскресеньям).





МИД Беларуси ранее предупреждал, что туристические поездки в Италию не допускаются. Пассажиры, прибывающие и убывающие в/из Италии воздушным транспортом (за исключением транзита), должны предъявить обоснованную цель путешествия.





Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта должны за 5 дней до визита направить запрос в адрес посольства Израиля в Беларуси. Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них есть возможность нахождения в режиме изоляции в течение двух недель.









Туркменистан





Отменены все рейсы по маршруту Минск-Ашхабад-Минск с 5 марта по 1 апреля.





Кроме того, отменены некоторые рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.









Если ваш рейс отменен, вы можете:





вернуть билет и всю сумму без удержаний;





изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая 2020 либо в пределах максимального срока пребывания в пункте назначения по авиабилету без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания.





Из-за коронавируса отменяют поезда Брест — Прага — Брест и поезд Минск — Брест — Минск



