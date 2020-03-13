



В агрогородке Кваторы Берестовицкого района правоохранители ликвидировали мини-завод по изготовлению самогона. Организовал его 26-летний житель райцентра: у него изъяли и уничтожили свыше 1,3 т браги. Молодой человек заявил, что самогон изготавливал для личных нужд.



