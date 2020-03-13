Очень хотелось первачка: сельчанин соорудил "самогонный завод" через месяц после уничтожения предыдущего
Житель Берестовицкого района создал производство самогона через месяц после ликвидации предыдущего.
В агрогородке Кваторы Берестовицкого района правоохранители ликвидировали мини-завод по изготовлению самогона. Организовал его 26-летний житель райцентра: у него изъяли и уничтожили свыше 1,3 т браги. Молодой человек заявил, что самогон изготавливал для личных нужд.
В феврале правоохранители уже находили у мужчины свыше 1 т браги и специальное оборудование, которое он установил в доме отчима, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
17:55 13/03/2020
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