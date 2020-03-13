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Дети не болеют? В России среди заболевших коронавирусом - двое школьников

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45.


Согласно данным штаба, 11 новых заболевших посещали в последние две недели страны, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Австрию. Один человек из 11 заразился в результате контакта с другим больным, передает ТАСС

Одним из новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве оказалась девочка-подросток. Об этом в пятницу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает echo.msk.ru

«Один из заболевших — подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу», сообщили в штабе.


Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, один из пяти зараженных коронавирусом в этом городе - ребенок десяти лет. "По информации федерального штаба, у нас пять человек, которые заболели. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Один из них - ребенок 10 лет". 

Буквально сегодня белорусский Минздрав объяснял, что вводить карантин в школах нет необходимости из-за того, что дети, мол, не болеют
"Белорусский партизан"
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