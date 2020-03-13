Первая смерть от коронавируса в Украине
В городе Радомышль Житомирской области умерла 71-летняя женщина, инфицированная коронавирусом.
Об это сообщает inforesist.org со ссылкой на Минздрав Украины
Украина с 16 марта вводит запрет на въезд иностранцев, он будет действовать как минимум две недели.
Накануне сообщалось, что по всей видимости от короновируса умер 75-летний житель Москвы.
Также на этой неделе пришла информация о смерти от короновируса в Польше.
"Белорусский партизан"
16:37 13/03/2020
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