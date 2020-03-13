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Первая смерть от коронавируса в Украине

В городе Радомышль Житомирской области умерла 71-летняя женщина, инфицированная коронавирусом.


Об это сообщает inforesist.org со ссылкой на Минздрав Украины

Украина с 16 марта вводит запрет на въезд иностранцев, он будет действовать как минимум две недели. 

Накануне сообщалось, что по всей видимости от короновируса умер 75-летний житель Москвы.

Также на этой неделе пришла информация о смерти от короновируса в Польше.
"Белорусский партизан"
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