Первая смерть от коронавируса в Украине





Об это сообщает inforesist.org со ссылкой на Минздрав Украины





Украина с 16 марта вводит запрет на въезд иностранцев, он будет действовать как минимум две недели.





Накануне сообщалось, что по всей видимости от короновируса умер 75-летний житель Москвы.





Также на этой неделе пришла информация о смерти от короновируса в Польше.







