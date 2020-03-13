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Страшная цифра! От коронавируса погибло уже более 5 тысяч человек

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом ARS-CoV-2, превысило пять тысяч. Об этом сообщает BNO News.

По данным сайта, на момент публикации в мире было официально зафиксировано 5074 случая смерти от новой болезни. На той же странице сообщается, что подтверждено более 137 тысяч случаев заражения, более 70 тысяч человек, которые были инфицированы, излечились.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. 

Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 115 странах мира.
Источник: lenta.ru
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