Литва уходит на карантин
Правительство Литвы приняло пакет мер для ограничения распространения коронавируса.
С сегодняшнего дня в стране закрыты школы, детские сады и вузы, передает officelife.
Вильнюсский муниципалитет остановил деятельность всех образовательных учреждений до 17 апреля.
Министр здравоохранения пообещал, что родителям, которым не с кем оставить детей, будут давать больничные.
После 26 марта будет решаться, что делать со школами, как организовать процесс обучения, если двух недель карантина окажется недостаточно. Учителя в этот период будут работать дистанционно.
Спортивные состязания будут проходить без зрителей: до 27 марта запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, развлечения, посещение разных учреждений. Этот запрет касается спортклубов, музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов.
На улице могут проводиться массовые мероприятия с участием не более 100 человек при соблюдении гигиены и гарантии, что в них не принимают участие люди, вернувшиеся из опасных территорий.
В составе участников массовых мероприятий не должно быть лиц из группы риска: пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями.
Запреты коснулись поездок. В частности, ограничены поездки в 10 стран: Китай, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур, Италию, Францию, Германию, Испанию.
Туда запрещены полеты и поездки, после возвращения полагается самоизоляция.
Ограничения не касаются работы магазинов и поликлиник.
15:23 13/03/2020
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