Литва уходит на карантин

С сегодняшнего дня в стране закрыты школы, детские сады и вузы, передает officelife.





Вильнюсский муниципалитет остановил деятельность всех образовательных учреждений до 17 апреля.





Министр здравоохранения пообещал, что родителям, которым не с кем оставить детей, будут давать больничные.





После 26 марта будет решаться, что делать со школами, как организовать процесс обучения, если двух недель карантина окажется недостаточно. Учителя в этот период будут работать дистанционно.





Спортивные состязания будут проходить без зрителей: до 27 марта запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, развлечения, посещение разных учреждений. Этот запрет касается спортклубов, музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов.









На улице могут проводиться массовые мероприятия с участием не более 100 человек при соблюдении гигиены и гарантии, что в них не принимают участие люди, вернувшиеся из опасных территорий.





В составе участников массовых мероприятий не должно быть лиц из группы риска: пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями.





Запреты коснулись поездок. В частности, ограничены поездки в 10 стран: Китай, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур, Италию, Францию, Германию, Испанию.





Туда запрещены полеты и поездки, после возвращения полагается самоизоляция.





Ограничения не касаются работы магазинов и поликлиник.