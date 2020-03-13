+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Литва уходит на карантин

Правительство Литвы приняло пакет мер для ограничения распространения коронавируса.

С сегодняшнего дня в стране закрыты школы, детские сады и вузы, передает officelife.

Вильнюсский муниципалитет остановил деятельность всех образовательных учреждений до 17 апреля.

Министр здравоохранения пообещал, что родителям, которым не с кем оставить детей, будут давать больничные.

После 26 марта будет решаться, что делать со школами, как организовать процесс обучения, если двух недель карантина окажется недостаточно. Учителя в этот период будут работать дистанционно.

Спортивные состязания будут проходить без зрителей: до 27 марта запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, развлечения, посещение разных учреждений. Этот запрет касается спортклубов, музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов.


На улице могут проводиться массовые мероприятия с участием не более 100 человек при соблюдении гигиены и гарантии, что в них не принимают участие люди, вернувшиеся из опасных территорий. 

В составе участников массовых мероприятий не должно быть лиц из группы риска: пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями.

Запреты коснулись поездок. В частности, ограничены поездки в 10 стран: Китай, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур, Италию, Францию, Германию, Испанию.

Туда запрещены полеты и поездки, после возвращения полагается самоизоляция.

Ограничения не касаются работы магазинов и поликлиник.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru