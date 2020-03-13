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Шок! Посмотрите, как выглядят полки магазинов в Варшаве и Кракове

Пустые полки в польских магазинах видеть непривычно и это шокирует.
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«Пайшоў купіць аўсянкі й вады. Абышоў некалькі крам. аўсянкі не знайшоў. Забраў апошнюю бутлю вады з парваным вечкам. Пабачыў пустыя паліцы з-пад крупаў, мыла і туалетнай паперы», — пишет в «Фейсбуке» белорус, который сейчас живет в Варшаве.


«У нас у Легнiцы таксама размялi усё», — поделился еще один пользователь «Фейсбука» из Польши.


Как выглядят полки магазинов в Варшаве и Кракове прямо сейчас

«В Ашане все размели. Мясо, крупы, молоко, туалетную бумагу. Надо будет, наверное, утром в магазин идти на всем этим», — это слова девушки из Кракова.

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Так выглядят полки польских магазинов на фото этих людей по состоянию на вечер 12 марта.
Источник: officelife
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