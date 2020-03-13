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Вот-вот в Минске закроют 5 станций метро. И это не учебная тревога

На следующих выходных, 21 и 22 марта, все-таки закроют 5 станций второй линии минского метрополитена – от «Фрунзенская» до «Каменная Горка» включительно. Об этом всем напомнил Twitter-аккаунт метро.

Если помните, CityDog.by писал, что в марте метростроевцы собираются соединить две линии – действующую Автозаводскую и строящуюся Зеленолужскую. Тогда в УП «Минскметрострой» называли ориентировачные даты: 21 и 22 марта.

Но они оказались не ориентировочными. На следующих выходных действительно закроют эти станции, чтобы врезать стрелочный перевод между второй и третьей линиями метро.

А как ездить?

В «Столичном транспорте и связи» рассказали, что запустят временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро.


И еще новости минского метро

С 10 марта на «Плошчы Перамогi» закрыли еще один выход. Все из-за ремонта. Так, до 27 марта воспользоваться выходом №3-2 (в сторону магазина «Океан») нельзя.
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