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Уже 27 зараженных! Минздрав: ситуация под контролем (онлайн)

РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны, заявили сегодня на брифинге в Минске представители Минздрава и объяснили в чем дело.

Уже 27 зараженных! Минздрав: ситуация под контролем (онлайн)
В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения "контакты первого уровня", сообщает Минздрав

Во время брифинга представителей Минздрава заявили, что в учреждениях здравоохранения достаточно лекарственных средств, проверены на работоспособность более 2 тыс аппаратов ИВЛ.

По данным Минздрава, 7 заболевших дали по 2-3 контакта заразившихся. Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек "первого контакта".

На данный момент на медицинском контроле находятся 224 человека "контактов первого и второго уровня.
"Белорусский партизан"
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