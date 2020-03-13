Уже 27 зараженных! Минздрав: ситуация под контролем (онлайн)
РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны, заявили сегодня на брифинге в Минске представители Минздрава и объяснили в чем дело.
В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения "контакты первого уровня", сообщает Минздрав
Во время брифинга представителей Минздрава заявили, что в учреждениях здравоохранения достаточно лекарственных средств, проверены на работоспособность более 2 тыс аппаратов ИВЛ.
По данным Минздрава, 7 заболевших дали по 2-3 контакта заразившихся. Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек "первого контакта".
На данный момент на медицинском контроле находятся 224 человека "контактов первого и второго уровня.
"Белорусский партизан"
14:04 13/03/2020
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