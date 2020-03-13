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Инструкция от МВД: что надо знать родителям, чтобы ребенок не стал закладчиком

В основном закладчики (бомберы, кладмены) - молодежь от 14 до 25 лет. Это школьники, студенты, безработные.


Как правило, в таком возрасте стремление быстрого заработка заглушает инстинкт самосохранения, на что и рассчитывают дилеры, пишет в своем телеграм-канале пресс-служба МВД

Срок преступной деятельности кладмена редко превышает три месяца - оперативники быстро выходят на след. Несмотря на все хитрости и конспирацию, закладчики выявляются достаточно легко, поэтому их карьера весьма быстротечна.

Основной способ вербовки - реклама в интернете. Могут пообещать торговлю легальными стимуляторами, а на самом деле поручат распространять наркотики и психотропы. Это уголовно наказуемо.

Популярна и уличная реклама, когда предложения о работе закладчика наносятся так называемыми трафаретчиками на фасады построек, дорогу и тротуары, говорят в милиции. Как правило, часто к этому занятию привлекаются наркозависимые. За такие действия предусмотрена административная ответственность – штраф от 5 до 30 базовых величин.

Обычно дилеры завлекают в этот бизнес обманом, обещая большие заработки, а на самом деле выплачивают копейки. Недовольных шантажируют передачей сведений о закладчике в милицию.

В случае, если вам предлагают стать закладчиком или вы увидели соответствующую рекламу, сообщите об этом по телефону милиции 102.
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