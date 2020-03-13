



Как правило, в таком возрасте стремление быстрого заработка заглушает инстинкт самосохранения, на что и рассчитывают дилеры, пишет в своем телеграм-канале пресс-служба МВД





Срок преступной деятельности кладмена редко превышает три месяца - оперативники быстро выходят на след. Несмотря на все хитрости и конспирацию, закладчики выявляются достаточно легко, поэтому их карьера весьма быстротечна.





Основной способ вербовки - реклама в интернете. Могут пообещать торговлю легальными стимуляторами, а на самом деле поручат распространять наркотики и психотропы. Это уголовно наказуемо.





Популярна и уличная реклама, когда предложения о работе закладчика наносятся так называемыми трафаретчиками на фасады построек, дорогу и тротуары, говорят в милиции. Как правило, часто к этому занятию привлекаются наркозависимые. За такие действия предусмотрена административная ответственность – штраф от 5 до 30 базовых величин.





Обычно дилеры завлекают в этот бизнес обманом, обещая большие заработки, а на самом деле выплачивают копейки. Недовольных шантажируют передачей сведений о закладчике в милицию.





В случае, если вам предлагают стать закладчиком или вы увидели соответствующую рекламу, сообщите об этом по телефону милиции 102.