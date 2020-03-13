Возврат билетов в связи с коронавирусом. Новые правила авиакомпаний

Авиакомпании вводят новые правила по возврату и перебронированию билетов на новые рейсы в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19. «Вестник АТОР» рассказывает, как вернуть билеты из-за коронавируса у разных авиакомпаний.





Сейчас очень многие авиакомпании опубликовали на своих сайтах заявления о том, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 и сокращением или прекращением полетов в страны с наиболее опасной эпидемиологической ситуацией, они готовы предоставить значительные послабления для своих клиентов.





Поскольку основная цель авиакомпаний – уменьшение количества возвратов билетов, а также стимулирование покупки новых, они заранее предлагают пассажирам бесплатное перебронирование, в т.ч. по невозвратным тарифам.





Это касается как новых покупок, так и уже приобретенных билетов (выписанных до определенной даты). Основные правила для переноса сроков вылета одинаковы – планируемая поездка должна приходиться на март-апрель-май. Изначальный маршрут придется сохранить, перенеся лишь даты полетов, хотя некоторые а/к разрешают сменить дестинцию.





Период, в течение которого можно перенести поездку, у наиболее лояльных а/к составляет в среднем год, а многие другие предлагают отправиться в новое путешествие до начала лета.





Перебронирование происходит бесплатно, разницу же в тарифах придется оплатить. Воспользоваться услугой можно в личном кабинете онлайн, но лучше связаться с контактным центром а/к, особенно если пассажир планирует заказать для себя специальные услуги, в т.ч. питание, путешествует с инфантами или перевозит животных.









Air France





Пассажирам предоставляется возможность бесплатно поменять любой билет, купленный до 31 марта 2020 года на более позднюю дату с вылетом до 31 мая 2020 года. Предыдущий маршрут должен быть сохранен.





Если пассажир хочет поменять пункт назначения или отменить поездку, ему выдается невозмещаемый ваучер, который будет действовать в течение одного года и приниматься как самой а/к, так и ее партнерами, например KLM.





В случае если у пассажиров на руках имеются билеты в страны, с которыми прекращено авиасообщение, они могут обратиться за возмещением стоимости билетов или перенести свой полет на более поздний срок.





В случае с Израилем вопрос переноса будет решаться в индивидуальном порядке, перелет в Китай можно бесплатно перенести на дату не позднее 30 июня 2020 г., с Южной Кореей – до 31 мая 2020г.





Air Malta





В компании приняли решение смягчить условия обмена и возврата билетов на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, но не отменить штрафы совсем.





Так, бронирования по тарифам «Go Light» и «Go Smart» со сроком путешествия до 31 декабря 2020, можно переносить с минимальным штрафом в 10 евро.





Если бронирование было сделано до 4 марта 2020 года, то этот штраф налагается при изменении даты или пункта назначения (10 Евро за сегмент). Также добавится разница в тарифе и применяемых сборах. Изменения должны быть произведены до 31 марта 2020 года.





Если бронирование было сделано после 4 марта 2020 года, то 10 евро за сегмент будет взиматься при изменении или аннуляции бронирования, плюс разница в тарифе и применяемых сборах. Сделать эти изменения нужно быстро – минимальный штраф накладывается при сроках поездки от 30 дней и более с даты произведения изменений. В ином случае будут использоваться стандартные условия тарифа.





Alitalia





Ситуация с пассажирами этой итальянской а/к достаточно сложная, потому что страна фактически оказалась закрытой на карантин до 3 апреля текущего года.





Сейчас выделено 14 зон с наиболее опасной эпидемиологической зоной: Алессандрия, Асти, Ломбардия, Модена, Новара, Падуя, Парма, Пезаро и Урбино, Пьяценца, регионы Эмилия-Романья, Римини, Тревизо – Венеция, Вербано-Кузьо-Оссола и Верчелли. Эти зоны закрыты для туристов, а для выхода из аэропорта нужна веская причина, как, например, деловая поездка, проживание или лечение.





В связи с этим в а/к приняли решение о праве всех пассажиров бесплатно перебронировать билеты на рейсы Alitalia, купленные в период до 5 марта 2020 года с датами поездки в период с 23 февраля по 3 апреля, на более поздний срок до 30 июня 2020г. Это перебронирование не предполагает смены маршрута.





Если же пассажир хочет изменить направление, то он может это сделать в рамках тех дат, на которые была намечена изначальная поездка.





Заявить о своем решении необходимо в срок до 3 апреля текущего года.





China Southern Airlines





Эта авиакомпания, оказавшаяся в самом центре эпидемии и осуществлявшая рейсы в Ухань, также ввела послабления для перебронирования билетов из-за коронавируса на своих международных линиях.





Так, на билеты, приобретенные до 28 января 2020 года с датами путешествий в период со 2 февраля по 10 июня 2020 года, действует правило бесплатного обмена на новый рейс с датами вылета до 10 июня 2020 года. По действующему правилу можно даже изменить маршрут, но в рамках одной страны или региона.





Любопытно, что а/к ввела правило возврата стоимости билета для всех, чья поездка должна была состояться в период с 1 января по 29 марта, но кто не смог полететь по медицинским показаниям – например, был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Им полностьювозвращаются средства при предъявлении соответствующих медицинских документов.





Delta Airlines





Дельта, согласно своей стратегии борьбы с распространением коронавируса, также ввела достаточно гибкие правила по перебронированию билетов.





Для новых бронирований правила наиболее лояльны – как указывается на сайте компании, бесплатные изменения можно вносить в любые билеты, приобретенные в период с 1 по 31 марта 2020г. Даты рейсов по этим билетам приходятся на период с 1 марта 2020 г. по 25 февраля 2021 г. Соответственно переоформление билета и само путешествие должны быть не позднее 28 февраля 2021 г.





С уже состоявшимися бронированиями ситуация немного иная. Главное условие здесь – билеты должны быть оформлены до 9 марта включительно, а путешествие состояться в период с 1 марта по 30 апреля 2020 г. Здесь сроки бесплатного переоформления и начала путешествия более короткие – до 31 декабря 2020г.









Emirates





Авиакомпания предложила очень гибкие условия перебронирования. Так, по билетам, оформленным с 7 по 31 марта, не будет применяться никаких штрафных санкций в случае их перебронирования на период не позднее 11 месяцев с даты, указанной при первой покупке билета. Разница в тарифах оплачивается.





Кроме того, чтобы простимулировать своих пассажиров не откладывать путешествие, а/к будет начислять на 20% больше миль участникам программы EmiratesSkywards за поездки до 30 июня.





Etihad Airways





Пассажирам этой а/к разрешается один раз бесплатно перебронировать билет, приобретенный в период с 8 марта по 7 апреля 2020г. с датами перелетов, начиная с 22 марта 2020 года.





Это касается как обычных билетов, так и билетов, приобретенных по тарифам за мили Etihad Guest. Изменение можно вносить в дату или направление запланированного путешествия. Пассажир обязан будет оплатить разницу в тарифах, возникшую в результате изменений.





Finnair





Авиакомпания работает в динамичном режиме, предлагая замены и перебронирования по каждому отмененному рейсу (сейчас их уже более 30). Тем не менее, она ввела общее правило для всех пассажиров: без штрафов можно поменять все билеты, приобретенные до 30 апреля 2020г. с датами поездки не позднее 30 ноября 2020 г. Все изменения должны быть внесены до 30 ноября, а перебронирование возможно только при условии наличия свободных мест на новых рейсах.





KLM





Согласно распоряжению руководства а/к, пассажиры могут без штрафов поменять любой билет, приобретенный до 31 марта 2020г. с датами вылета в период с 4 марта по 31 мая 2020г.





Изменить можно либо даты, либо маршрут целиком, но только один раз. При бронировании более дорогого тарифа разницу придется оплатить.





По срокам новая поездка должна состояться до 31 мая текущего года, а в случае более поздних сроков, пассажир получает ваучер, который будет действовать 1 год, но не распространяться на рейсы партнером KLM. Выплаты соответствующего денежного эквивалента по ваучеру не предусмотрены.





Lufthansa Group (Lufthansa/ Austrian Airlines /SWISS /Brussels /Airlines /Eurowings /Edelweiss/ Germanwings /Air Dolomitiflight)





Авиакомпании ввели правило о бесплатном перебронировании билетов на более поздний вылет вплоть до 31 декабря 2020 года.





Это правило будет распространяться на все новые брони, сделанные с 6 по 31 марта 2020г. включительно. Уже существующие брони также можно переносить, при условии, что они были оформлены до 5 марта 2020г. а период первоначальной поездки завершался 30 апреля. Все изменения необходимо внести до даты первой запланированной поездки. Маршрут должен быть сохранен, разница в тарифах оплачена.





Qatar Airways





А/к предложила своим пассажирам одно из самых либеральных решений в плане изменения своих поездок. Так, согласно данным с сайта компании, бесплатному перебронированию подлежат любые авиабилеты, независимо от даты их приобретения, но с периодом путешествия до 30 июня 2020 года. Вносить изменения можно не позднее, чем за 3 дня до вылета первого рейса. При перебронировании по более высокому тарифу, придется оплатить возникшую разницу.





Если же человек по-прежнему сомневается или не готов принять решение до 30 июня, то свой неиспользованный билет он может обменять на ваучер, который будет действителен в течение одного года с даты выдачи, и который можно будет использовать при покупке других билетов.









Singapore Airlines





Авиакомпания приняла решение не взимать штрафы за изменения билетов SIA или SilkAir, выпущенных в период с 6 по 31 марта 2020г по всем направлениям. Срок начала новой поездки в рамках этих изменений должен быть не позднее 31 марта 2021 года. Пассажиру также придется оплатить возможную разницу между тарифами.





Thai Airways





Авиакомпания не будет взимать плату за перебронирование билетов и даже перевыпуск новых билетов с измененным маршрутом по всем направлениям до 15 декабря 2020 года. Внести изменения нужно до окончания срока действия первоначального билета и перебронировать при условии наличия свободных мест на выбранном рейсе. От пассажира потребуется доплата при повышении тарифа, а также за другие возможные расходы, например, налоги, надбавки и т.д.





Turkish Airlines





Пассажиры этой а/к могут бесплатно поменять любые билеты на международные рейсы, приобретенные в период между 6 и 24 марта 2020г. Новое путешествие должно начаться до 31 декабря 2020 года. Изменения должны быть внесены не позднее, чем за 5 дней до первой даты вылета.





Если же билеты были приобретены до 5 марта 2020 года, то на них действуют такие же правила с вылетом до 31 декабря 2020г., за исключением того, что все изменения по новым вылетам должны завершиться до 16 марта 2020г.





Аэрофлот. Российские авиалинии





На данный момент право бесплатного перебронирования или возврата билетов билетов из-за коронавируса у "Аэрофлот" применяется только для рейсов в/из Италии, Израиля, Германии, Франции и Испании после 10 марта включительно.





Так, для пассажиров, имеющих билеты в Израиль или Италию, перелет по которым был запланирован с период с 10 марта по 31 мая 2020г. включительно, могут отказаться от полета и получить возмещение. Перебронировать билет, изменив даты или маршрут своего путешествия, можно при условии, что новый перелет состоится не позднее 31 декабря 2020г.





Пассажиры с билетами во Францию, Германию или Испанию, приобретенными до 10 марта 2020г. включительно, с датами вылета в период с 10 марта по 31 мая 2020г. включительно, могут поменять даты или сам маршрут с обязательным вылетом до 31 мая 2020 года.





Аннуляция мест должна быть произведена не позднее, чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету. Возможны доплаты по новому тарифу.





S7 Airlines





Согласно данным, опубликованным на сайте а/к, все билеты на все рейсы, в т.ч. с партнерами, купленные в период с 5 марта до 20 апреля 2020 года, становятся возвратными, независимо от первоначальной даты путешествия. Стоимость возврата составит 1000 рублей, если до вылета осталось не менее 40 минут.





Если билет был куплен до 5 марта или до вылета остается менее 40 минут, то будут применяться обычные правила возврата, в соответствии с тарифами билетов.





О возможности бесплатного перебронирования на сайте не сообщается.





Уральские авиалинии





А/к вводит правило, согласно которому пассажиры, купившие билеты в период с 8 марта по 15 апреля 2020г., могут вносить изменения в бронирования, изменив дату вылета или направление вплоть до окончания регистрации на рейс. Это действие не облагается никакими штрафами или сборами, кроме возможной доплаты за доступный тариф. При возврате билетов, купленных в этот период, взимается сбор в 1000 рублей за каждый билет.





На билеты, приобретенные в другие даты, данные правила не распространяются.





Победа





Несмотря на то, что практически все билеты а/к считаются невозвратными, "Победа пошла навстречу пассажирам, которые планируют возврат билетов в связи с коронавирусом. Так, с 7 марта «Победа» предоставляет услугу возврата билетов с пошлиной 499 рублей за 1 билет. Оформить возврат необходимо в срок не позднее, чем за 48 часов до вылета.





Как долго продлится эта акция, на сайте компании не сообщается.





Utair





А/к приостановила с 13 марта по 31 мая регулярные рейсы из/в Берлин и Милан, но готова вернуть пассажирам полную стоимость билетов на этих отмененных рейсах.





Кроме того, пассажиры этих рейсов могут бесплатно переоформить билеты на другие направления, среди которых рейсы из Вены, Минска, Риги в Москву и обратно. Новый вылет должен состояться до 31 мая 2020 года.





Оформить заявку на перебронь можно онлайн на сайте а/к или обратившись в то агентство, через которое были приобретены билеты.









Напомним, на данный момент в мире зарегистрирован 135 781 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 80 793 случая в Китае и 1336 случаев в США. Жертвами вируса стали почти 5000 человек по всему миру.



