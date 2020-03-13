Отмена массовых мероприятий: на какие концерты не попадут беларусы

TUT.BY уточнил, каких именно концертов это коснется, и посчитал, сколько крупных ивентов придется отменить в Минске из-за мер, которые белорусские власти принимают в связи с мировой пандемией коронавируса.





Информация о том, что в Беларуси собираются ввести подобные ограничения, неофициально появилась еще утром в четверг, 12 марта. Журналисты созвонились со многими организаторами концертов, которые сообщили, что пока нет официальных документов, продажу билетов они не приостанавливают.





«Комментарий Минздрава на сайте не имеет юридической силы, это не нормативно-правовой акт. Пока все гастрольные удостоверения действительны. Тем не менее нам нужна конкретика, будем ее добиваться», — сказал один из промоутеров.





Другие организаторы концертов также сообщили, что ждут официальных документов.









Какие крупные мероприятия отменились еще до ограничений Минздрава

Стоит отметить, что часть мероприятий была отменена еще до сообщения Министерства здравоохранения. Так, за несколько дней до мероприятия отменился авторский вечер российского сатирика Михаила Жванецкого (организаторы сообщили, что из-за состояния здоровья артиста).





Встречу с поклонниками 17 марта в Re: Public решила не проводить и американская рок-группа X Ambassadors — это уже было напрямую связано с коронавирусом.





— С сожалением и тяжелым сердцем мы вынуждены отложить наши выступления в Литве, Латвии, Эстонии, России, Украине и Беларуси. В связи с беспрецедентной глобальной обеспокоенностью пандемией коронавируса, а также возникающими из-за этого проблемами с перелетами, мы приняли решение немедленно вернуться домой к своим семьям. Мы уже работаем над тем, чтобы вернуться и сыграть несостоявшиеся шоу при первой возможности, — написали поклонникам X Ambassadors.





Но это — не все. Не дожидаясь официальных заявлений, но из-за «потенциальной угрозы запретов на массовые мероприятия» фестиваль крафтового пива VII Minsk Craft Beer Fest перенесли с апреля на июль еще в среду, 11 марта.





Днем ранее, во вторник 10 марта, стало известно об отмене из-за угрозы коронавируса театрального форума «М.@rt.контакт» в Могилеве. Отметим, что показы спектаклей белорусских коллективов все же состоятся.





Также давно известно, что отменено выступление поп-дуэта «с кавказским характером» Джаро & Ханза, оно должно было состояться 19 марта в клубе «Брюгге». Причин отмены организаторы не указали.





Еще минчане остались без фокусов от «Иллюзионистов». Шоу были запланированы на 20 и 21 марта во Дворце Республики. Организатор мирового тура еще в начале февраля уведомил белорусских партнеров об отмене выступления. Конкретные причины озвучены тоже не были.





Какие крупные концерты с 13 марта по 6 апреля, вероятнее всего, отменят

После сообщения Минздрава об «ограничении до 6 апреля всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием» многие стали задаваться вопросами. Что имеется в виду под «массовым» мероприятием (от какого количества человек) и что конкретно подразумевается под формулировкой «с международным участием»?





Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун уточнила, что, например, концерты российских и украинских исполнителей, большое количество которых запланировано на указанные даты (с 13 марта по 6 апреля), также попадают под это определение. То есть речь идет об отмене всех концертов, которые дают артисты-небелорусы. Что касается вопроса «массовости», ответа на него пока нет.





При этом стоит уточнить, что в упомянутом сообщении министерства сказано следующее: «Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий в это время будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения (основная задача — без риска для собравшихся)».





Изучили список концертов на эти даты. Вот какие мероприятия, вероятнее всего, отменят. Мы используем слово «вероятно», потому что официального документа, который бы отменил все подобные мероприятия, пока нет. Ожидается, что он появится в самое ближайшее время.









Важно: концерты с международными исполнителями будут отменяться не только в столице, а абсолютно во всех городах Беларуси. Здесь же мы приводим в пример только самые крупные столичные концерты, их более 20.





Виктор Комаров, КЗ «Минск», 13 марта

Ах Астахова, Дворец профсоюзов, 14 марта

Сосо Павлиашвили, КЗ «Минск», 14 марта

Семен Альтов, КЗ «Минск», 15 марта

Клава Кока, Re:Public, 19 марта

HammAli & Navai, Prime Hall, 20 марта

Хаски, Re: Public, 20 марта

Танцы на ТНТ. 6 сезон, КЗ «Минск», 20 марта

Элджей, Prime Hall, 21 марта

Тараканы, Re:Public, 21 марта

Дмитрий Быков, «Президент-Отель», 22 марта

Данила Поперечный, Falcon Club Arena, 22 марта

Cтудия Квартал 95, Дворец Республики, 24 марта

Nothing But Thieves, Prime Hall, 25 марта

«Мот», Prime Hall, 26 марта

«Эпидемия», Prime Hall, 28 марта

«Хлеб», Re:Public, 28 марта

ATL, Re: Public, 29 марта

Грузинский ансамбль Арсиани, КЗ «Минск», 29 марта

Геннадий Ветров, КЗ «Минск», 1 апреля

«Квартет И», Дворец Республики, 3 апреля

Morgenshtern, Re:Public, 3 апреля

Иван Абрамов, КЗ «Минск», 4 апреля

Николай Носков, Дворец Республики, 4 апреля

Starset, Re: Public, 5 апреля





Предполагается, что концерты белорусских исполнителей при этом состоятся. Например, 4 апреля в Falcon Club Arena выступит группа ЛСП, 15 марта в Re: Public — певец Мэвл, будет проходить и белорусский стендап в «Стэндап Камеди Холл».





Информация о том, будут ли выступления переноситься на другие даты или все-таки их отменят без переноса, а также все подробности о возврате денег за билеты будут объявлены позже.