Опровергнута популярная модель возникновения Луны





Исследователи провели высокоточные измерения изотопного состава в нескольких образцах лунной породы, включая базальты, анортозиты, нориты и вулканическое стекло. Оказалось, что состав варьируется в зависимости от типа исследуемой породы. Состав изотопов кислорода в глубинной лунной мантии значительно отличался от состава изотопов кислорода на Земле. Возможно, это связано с тем, что эта часть Луны в наибольшей степени представлена породами Тейи — гипотетической малой планеты, столкновение которой с Землей привело к формированию естественного спутника.





Результаты показывают, что Тейя сформировалась дальше от Солнца, чем Земля. Кроме того, тот факт, что ее породы частично сохранились в недрах Луны, указывает, что текущие модели сильного столкновения, которые предусматривают полную гомогенизацию изотопного состава между Землей и Луной, являются ошибочными.