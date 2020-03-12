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Опровергнута популярная модель возникновения Луны

Ученые из Университета Нью-Мексико обнаружили, что Земля и Луна различаются по составу изотопов кислорода, что опровергает популярную гипотезу возникновения естественного спутника. На самом деле столкновение Земли с малой планетой не было сильным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.


Исследователи провели высокоточные измерения изотопного состава в нескольких образцах лунной породы, включая базальты, анортозиты, нориты и вулканическое стекло. Оказалось, что состав варьируется в зависимости от типа исследуемой породы. Состав изотопов кислорода в глубинной лунной мантии значительно отличался от состава изотопов кислорода на Земле. Возможно, это связано с тем, что эта часть Луны в наибольшей степени представлена породами Тейи — гипотетической малой планеты, столкновение которой с Землей привело к формированию естественного спутника.

Результаты показывают, что Тейя сформировалась дальше от Солнца, чем Земля. Кроме того, тот факт, что ее породы частично сохранились в недрах Луны, указывает, что текущие модели сильного столкновения, которые предусматривают полную гомогенизацию изотопного состава между Землей и Луной, являются ошибочными.
Лента.ру
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