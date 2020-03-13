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В пункте пропуска "Мядининкай" приостановлено оформление транспорта

В пункте пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе из-за сбоев в электропитании приостановлено оформление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.


По информации литовской таможенной службы, сегодня с 00.30 по белорусскому времени в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") приостановлено оформление всех видов транспорта. Из-за порывов ветра на литовской стороне пункта пропуска отключено электричество.

В Гродненской региональной таможне попросили всех, планирующих поездки в этом направлении, учитывать полученную информацию. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
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