Ученые: Мозг на пределе, средний уровень IQ идет на спад









"Будь то Германия, Франция, Австралия или США - уровень интеллекта стагнирует сегодня везде, а население, возможно, и вовсе глупеет, - отмечает журналистка Кристина Берндт. - При этом в ХХ веке ситуация с умственным потенциалом людей выглядела иначе. (...) Впервые на это в 1980-х годах обратил внимание американский политолог Джеймс Флинн, прочитав о том, что дети на удивление хорошо справляются со старым тестом на IQ 1947 года. Флинн собрал данные со всего мира и констатировал: люди действительно легко выполняют тесты на IQ прошлых лет и добиваются значительно более высоких показателей в сравнении с предыдущими поколениями. Примерно на 3 пункта рос за каждое десятилетие среднестатистический уровень IQ, подсчитал Флинн".





Однако эти времена, очевидно, уходят в прошлое. В последние несколько лет ученые констатируют небольшое снижение уровня интеллекта на несколько пунктов или как минимум прекращение его роста. Это следствие притока необразованных мигрантов с низким IQ, считают популисты. Или же, как думают критики технологий, во всем виноваты смартфоны, из-за которых люди ленятся думать?





"Психолог Якоб Пичниг из Венского университета изучает интеллект на протяжении многих лет. Он считает изменения в уровне IQ абсолютно естественным явлением - и логичным следствием роста, продолжавшегося десятилетия. (...) По его словам, в прошлом столетии люди интенсивно тренировали свой мозг в областях, которые были важны в тестах на IQ. Улучшилось понимание речи, пространственное воображение и абстрактное мышление. Сто лет назад люди просто иначе мыслили. "Наши предки не были глупее, они просто выбирали конкретику", - убежден сегодня и 86-летний Джеймс Флинн".





"Однако польза такой "специализации" постепенно исчерпалась, одновременно развитие некоторых способностей неизбежно приводит к уменьшению роли других. Это связано среди прочего и с современной техникой. Хотя планшеты и смартфоны улучшают некоторые способности, важные для прохождения тестов на IQ, например, пространственное воображение или быстрое восприятие информации, (...) однако тот, кто использует калькулятор для простейших вычислений, столкнется с трудностями при проверке своего чека в кафе, если аккумулятор смартфона разрядится. К тому же постоянно всплывающие на экране сообщения или быстрый поиск в Google уменьшают стойкость внимания. В результате страдает способность к концентрации и возможность продолжительное время посвящать себя одной сложной задаче, предостерегает ней биолог Манфред Корте из Брауншвейгского университета".









"Многие ученые считают, что ситуация с продолжавшимся долгое время ростом IQ аналогична ситуации с увеличением роста человека и его продолжительности жизни: это эффект экономического благополучия. Улучшение питания, образования и медицинского обеспечения способствует тому, что люди могут использовать свой потенциал наилучшим образом. (...) Возможно, сейчас просто достигнут максимум: невозможно стать более умным, так же, как в некоторых странах люди не становятся выше".





В изменении уровня IQ нельзя винить и мигрантов. "Якоб Пичниг проанализировал результаты проведенных в 21 стране тестов на IQ за 50 лет и сопоставил их с миграцией. Результат оказался однозначным: уровень IQ не падает, когда увеличивается число иммигрантов. И даже если между мигрантами и местными имелись различия в уровне IQ, они быстро исчезали. Так как культура, воспитание и образование абсолютно независимо от умственных способностей оказывают влияние на результаты тестов на IQ. "Такие различия выравниваются уже в рамках одного поколения", - говорит Пичниг".





"Предположение о том, что люди из другой культурной среды глупы, высказывается давно. Уже при проверке иммигрантов на острове Эллис в начале XX века в США исследователи констатировали, что 79% итальянских и 87% российских иммигрантов слабоумны. Они опасались "снижения американского интеллекта" в результате иммиграции. Однако в общепринятом смысле интеллект не передается по наследству, несмотря на то, что такое мнение широко распространено. (...) Наследование интеллекта - сложный процесс, родители передают своим детям не один ген интеллекта; интеллект привязан к очень многим различным генам. Поэтому дети не наследуют умственные способности своих родителей. Каждый скорее получает новую, индивидуальную комбинацию зачатков интеллекта, которая в сложном взаимодействии с окружающей средой приводит к определенным способностям. (...) Только когда окружающая среда идентична, можно связывать различия в IQ с генами", - поясняет издание.





"Поэтому никому не стоит опасаться негативного влияния мигрантов на умственные способности общества. Иммигранты скорее повышают потенциал развития общества - в том числе и в отношении интеллекта, так как повышают вариантность генов. Это делает общество не только более разнообразным, но и более одаренным", - заключает Süddeutsche Zeitung.



