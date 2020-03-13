Ученые: Мозг на пределе, средний уровень IQ идет на спад
"Среднестатистический уровень IQ рос на протяжении многих десятилетий, но сегодня он не меняется или вовсе падает. Почему наше общество становится все глупее?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
"Будь то Германия, Франция, Австралия или США - уровень интеллекта стагнирует сегодня везде, а население, возможно, и вовсе глупеет, - отмечает журналистка Кристина Берндт. - При этом в ХХ веке ситуация с умственным потенциалом людей выглядела иначе. (...) Впервые на это в 1980-х годах обратил внимание американский политолог Джеймс Флинн, прочитав о том, что дети на удивление хорошо справляются со старым тестом на IQ 1947 года. Флинн собрал данные со всего мира и констатировал: люди действительно легко выполняют тесты на IQ прошлых лет и добиваются значительно более высоких показателей в сравнении с предыдущими поколениями. Примерно на 3 пункта рос за каждое десятилетие среднестатистический уровень IQ, подсчитал Флинн".
Однако эти времена, очевидно, уходят в прошлое. В последние несколько лет ученые констатируют небольшое снижение уровня интеллекта на несколько пунктов или как минимум прекращение его роста. Это следствие притока необразованных мигрантов с низким IQ, считают популисты. Или же, как думают критики технологий, во всем виноваты смартфоны, из-за которых люди ленятся думать?
"Психолог Якоб Пичниг из Венского университета изучает интеллект на протяжении многих лет. Он считает изменения в уровне IQ абсолютно естественным явлением - и логичным следствием роста, продолжавшегося десятилетия. (...) По его словам, в прошлом столетии люди интенсивно тренировали свой мозг в областях, которые были важны в тестах на IQ. Улучшилось понимание речи, пространственное воображение и абстрактное мышление. Сто лет назад люди просто иначе мыслили. "Наши предки не были глупее, они просто выбирали конкретику", - убежден сегодня и 86-летний Джеймс Флинн".
"Однако польза такой "специализации" постепенно исчерпалась, одновременно развитие некоторых способностей неизбежно приводит к уменьшению роли других. Это связано среди прочего и с современной техникой. Хотя планшеты и смартфоны улучшают некоторые способности, важные для прохождения тестов на IQ, например, пространственное воображение или быстрое восприятие информации, (...) однако тот, кто использует калькулятор для простейших вычислений, столкнется с трудностями при проверке своего чека в кафе, если аккумулятор смартфона разрядится. К тому же постоянно всплывающие на экране сообщения или быстрый поиск в Google уменьшают стойкость внимания. В результате страдает способность к концентрации и возможность продолжительное время посвящать себя одной сложной задаче, предостерегает ней биолог Манфред Корте из Брауншвейгского университета".
"Многие ученые считают, что ситуация с продолжавшимся долгое время ростом IQ аналогична ситуации с увеличением роста человека и его продолжительности жизни: это эффект экономического благополучия. Улучшение питания, образования и медицинского обеспечения способствует тому, что люди могут использовать свой потенциал наилучшим образом. (...) Возможно, сейчас просто достигнут максимум: невозможно стать более умным, так же, как в некоторых странах люди не становятся выше".
В изменении уровня IQ нельзя винить и мигрантов. "Якоб Пичниг проанализировал результаты проведенных в 21 стране тестов на IQ за 50 лет и сопоставил их с миграцией. Результат оказался однозначным: уровень IQ не падает, когда увеличивается число иммигрантов. И даже если между мигрантами и местными имелись различия в уровне IQ, они быстро исчезали. Так как культура, воспитание и образование абсолютно независимо от умственных способностей оказывают влияние на результаты тестов на IQ. "Такие различия выравниваются уже в рамках одного поколения", - говорит Пичниг".
"Предположение о том, что люди из другой культурной среды глупы, высказывается давно. Уже при проверке иммигрантов на острове Эллис в начале XX века в США исследователи констатировали, что 79% итальянских и 87% российских иммигрантов слабоумны. Они опасались "снижения американского интеллекта" в результате иммиграции. Однако в общепринятом смысле интеллект не передается по наследству, несмотря на то, что такое мнение широко распространено. (...) Наследование интеллекта - сложный процесс, родители передают своим детям не один ген интеллекта; интеллект привязан к очень многим различным генам. Поэтому дети не наследуют умственные способности своих родителей. Каждый скорее получает новую, индивидуальную комбинацию зачатков интеллекта, которая в сложном взаимодействии с окружающей средой приводит к определенным способностям. (...) Только когда окружающая среда идентична, можно связывать различия в IQ с генами", - поясняет издание.
"Поэтому никому не стоит опасаться негативного влияния мигрантов на умственные способности общества. Иммигранты скорее повышают потенциал развития общества - в том числе и в отношении интеллекта, так как повышают вариантность генов. Это делает общество не только более разнообразным, но и более одаренным", - заключает Süddeutsche Zeitung.
Перевод Inopressa
09:44 13/03/2020
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