Популярное лекарство оказалось опасным для печени









Как оказалось, лекарство намного сильнее влияет на печень, чем об этом сообщалось ранее.





Кроме этого исследователи установили, что ибупрофен может стать причиной возникновения проблем с сердцем, а также повышает риск инсульта.





Параллельно исследованиями побочных свойств лекарства занимались сотрудники кафедры нейробиологии, физиологии в Колледже биологии при Калифорнийском университете. При этом специалисты сообщают, что было проведено очень мало исследований в этой сфере.





Ученые провели эксперимент с грызунами. Мышам в течение недели вводили количество ибупрофена, не превышающее норму. Объем лекарства был эквивалентен тому количеству, которое принимает пациент. Для человека эта норма не должна превышать 400 мг в день.





Оказалось, что ибупрофен вызывал изменения экспрессии белка в печени.





Как минимум 34 метаболических процесса были изменены у грызунов, которые получали ибупрофен. Эти процессы включали различные пути, в том числе перекиси водорода внутри клеток. Что стало причиной поражения клеток печени.





Врачи рекомендуют не злоупотреблять лекарством и не употреблять его, если боль умеренная.