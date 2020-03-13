Популярное лекарство оказалось опасным для печени
Американские ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе обнаружили, что препарат ибупрофен опасен для печени.
Как оказалось, лекарство намного сильнее влияет на печень, чем об этом сообщалось ранее.
Кроме этого исследователи установили, что ибупрофен может стать причиной возникновения проблем с сердцем, а также повышает риск инсульта.
Параллельно исследованиями побочных свойств лекарства занимались сотрудники кафедры нейробиологии, физиологии в Колледже биологии при Калифорнийском университете. При этом специалисты сообщают, что было проведено очень мало исследований в этой сфере.
Ученые провели эксперимент с грызунами. Мышам в течение недели вводили количество ибупрофена, не превышающее норму. Объем лекарства был эквивалентен тому количеству, которое принимает пациент. Для человека эта норма не должна превышать 400 мг в день.
Оказалось, что ибупрофен вызывал изменения экспрессии белка в печени.
Как минимум 34 метаболических процесса были изменены у грызунов, которые получали ибупрофен. Эти процессы включали различные пути, в том числе перекиси водорода внутри клеток. Что стало причиной поражения клеток печени.
Врачи рекомендуют не злоупотреблять лекарством и не употреблять его, если боль умеренная.
09:29 13/03/2020
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