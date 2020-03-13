В Москве наблюдается нашествие енотов

Ученый отметил, что предупреждал о грядущем енотонашествии еще несколько лет назад.





"Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту, кроме внешности, больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется", - пояснил он.





Бурмистров рассказал, что российский климат чужд еноту-американцу, однако в южных регионах России эти животные стали появляться в лесах. В зимних лесах московского региона енот выжить не способен, однако в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить как кошка.





Биолог напомнил, что енот является хищником, и при встрече с ним не стоит поддаваться на его забавный внешний вид - зубы енота способны нанести глубокие раны.