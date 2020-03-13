"Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12:00 (15:00 по Минску)", - пишет издание.





Всем, кто планировал в ближайший месяц поездку в Индию, рекомендуется обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение страны.





"Все прибывающие путешественники, включая граждан Индии, прибывающих или посетивших Китай, Италию, Иран, Республику Корея, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля 2020 года, должны быть помещены на карантин в течение как минимум 14 дней", - говорится в постановлении правительства Индии.





Министерство здравоохранения страны советует прибывающим путешественникам, в том числе гражданам Индии, избегать не слишком важных поездок, так как по прибытии в Индию они могут быть помещены на карантин минимум на 14 дней. Оно также призвало граждан Индии избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.





Движение через сухопутные границы страны также будет ограничено. Проезд будет возможен только через несколько контрольно-пропускных пунктов с надежными средствами досмотра.





Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 60.