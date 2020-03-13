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Сильный ветер обесточил в Беларуси более 1000 населенных пунктов

Более тысячи населенных пунктов Беларуси были лишены электроснабжения за последние сутки в результате сильного ветра.

«Из-за сильного ветра в Беларуси за последние сутки (с 6.00 12 марта до 6.00 13 марта) работниками энергосистемы восстановлено электроснабжение 976 населенных пунктов по всей Беларуси», — сообщили sb.by в «Белэнерго».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями во второй половине дня 12 марта и в ночь с 12 на 13 марта происходили отключения в распределительных электросетях по всей республике. Энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

В восстановлении электроснабжения было задействовано 408 человек и 154 единицы техники.

По состоянию на 6 утра 13 марта велись работы по восстановлению электроснабжения 162 населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области. Из них 139 это мелкие деревни и хутора с количеством жителей до 50 человек.

Напомним, что синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (до 25 м/с) на пятницу и субботу.
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