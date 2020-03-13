Чтобы полностью автоматизировать расписания занятий для студентов, нужна помощь администраций учебных заведений. Но там стартаперам, кажется, не сильно рады.





Таймбот — «виртуальный помощник для студентов».

Бот в ВК и телеграме, который присылает расписание по запросу. А также приложения для работы с расписанием. Стартапом пользуются студенты БГУ, БГЭУ, БГУФК.

«Мы рассчитывали на покупку системы вузами»

Роман Шабанович: Мы с командой работаем над проектом уже год. Если кратко: это система из 6 веб-приложений, которая позволяет создавать, хранить, редактировать и транслировать в реальном времени расписание занятий в любые источники. Например, мы разработали чат-боты для телеграма и ВКонтакте: студенты могут в один клик получить информацию о своем расписании.





Большая часть расписаний в наших вузах — это бумага на доске в самом вузе. На сайт чаще всего выкладывают обычные файлы (Excel, Word, PDF) с расписанием, которое теряет актуальность на следующий день. Наша система позволяет вести все расписания в одном месте — и оттуда они расходятся всем, кому нужно.





У БГУ есть своя система с расписаниями. Но наша удобна для методистов. Мы ее разрабатывали и дорабатываем с учетом их пожеланий, мы с ними тесно общаемся. С их же слов знаем, что текущая система БГУ не приспособлена для работы, и поэтому с ней взаимодействуют только формально: заполняют расписание раз в семестр и оставляют его в таком виде для «галочки». Поэтому в основном расписание там абсолютно неактуальное и непригодное.









Казалось бы, у нас очевидно полезный продукт. Мы предлагали его бесплатно внедрять. На раннем этапе ИТ-отдел самого крупного вуза страны нас просто послал. Признали, что продукт крутой, но им не до этого. Тогда мы решили внедряться сами. Создали систему с расписанием всех факультетов БГУ. Наняли людей, который «парсили» данные прямо с доски в университете, где-то пытались обходиться информацией с сайтов и тому подобное. Мы решили показать вузам, что это реально нужно их клиентам, — студентам.





Мы охватили очную форму обучения (в БГУ порядка 12-13 тысяч студентов) и за короткий промежуток времени получили значительную часть аудитории — около 9000 пользователей, 5000 из которых стали постоянными (контактируют с ботом не реже 1 раза в 2 дня). Это произошло не за один день, мы подключали факультет за факультетом.





Было всякое, нам угрожали деканы за то, что берем их информацию, с нами запрещали работать студентам, доходили слухи, что грозились обращаться в налоговую и КГБ.





В общем, историй хватает. Но у нас появилась поддержка студентов и студенческих организаций.





Мы также запустились в БГЭУ и БГУФК. Это единственный вуз, где система внедряется в тандеме с администрацией, расписание ведут их методисты и мы плотно работаем над тем, чтобы все полностью оцифровать.





Но остальные вузы практически не идут на контакт. Даже те, с кем проходили переговоры, кто, казалось, осознавал проблему, просто перестали выходить на связь или ленились скинуть файлы с актуальным расписанием.





Сейчас у нас 14000 уникальных пользователей, из которых 7000 постоянно активны. Но не все так радужно, ведь есть финансовая сторона вопроса. Наши самовольные внедрения в вузы — это попытка привлечь внимание руководства и доказать эффективность продукта. План не сработал.





В целом мы рассчитывали на покупку системы вузами. Все это время пытались хотя бы просто окупать текущие затраты: ведение расписания и сервера не доставались нам бесплатно. Мы взяли инвестиции у одногруппника в 4500 долларов. Привлекали рекламодателей (Sushi House, ИТ-академия), которые платили за размещение рекламы в наших чат-ботах. Мы не хотим превращать продукт в рекламную доску (постили всего 1 рекламное предложение в неделю), и у нас еле-еле выходит сводить концы с концами. С финансовой точки зрения мы сейчас на последнем издыхании. На следующую неделю у нас нет денег банально заполнить расписание, а поддержание всей системы стоит 1500 долларов в месяц. Просим помощи наших пользователей — студентов, но их донаты едва покрывают 5% текущих затрат.





Вполне возможно, что совсем скоро мы просто не сможем существовать. Наш проект, который, казалось бы, стал успешным среди студентов, просто погибнет из-за безразличия со стороны руководства вузов.





«Сегодня — это студенты, а завтра — масса, которой можно управлять»

dev.by обратился за комментарием к начальнику Центра информационных технологий БГУ Виктору Кочину.





Электронным расписанием Таймбот, как говорят его создатели, пользуется 7000 студентов, оно работает почти на всех факультетах вуза. Почему БГУ продолжает его игнорировать?

То, что Таймбот работает на всех факультетах, — это неправда. Может быть, где-то и есть. У нас этот сервис не является официальным источником актуального расписания.





Он не отвечает каким-то требованиям вуза?

Сегодня Таймбот — это студенты, которые проверяют расписание. А завтра — большая масса молодых людей, которой можно управлять. Мы не можем контролировать контент, который будет там размещаться. Это может быть информация экстремистского направления, порнографического, рекламного. И мы не сможем на это повлиять.





Но это продукт, в котором нуждаются сами студенты.

Правильно, поэтому у нас разрабатывается своё электронное расписание, и многие студенты им пользуются. Причём наша система работает как для преподавателя, так и для студента — каждый видит своё расписание в личном кабинете студента или сотрудника, и, в отличие от Таймбота, не нужно вводить ни курс, ни группу. Студент и преподаватель видят только своё расписание в личном кабинете. На мой взгляд, это гораздо удобнее. Вдобавок, там есть ряд других сервисов, таких как электронная зачётная книжка, сведения об оплате за обучение и другие.





Вариант интеграции вашей системы с Таймботом не рассматриваете?





Нет. Как я уже говорил, мы не сможем полностью контролировать контент этого сервиса. К том уже, в наше время самое ценное — это информация. Отдавать её куда-то — это неправильно. Наши данные должны храниться у нас.

Как вы считаете, есть ли у Таймбота перспективы?

Мне кажется, этот сервис немного нелогичный. На мой взгляд, если развивать такие сервисы, то это должно быть частью большой автоматизированной системы управления вузом с едиными данными. А получается, что факультеты должны составлять расписание — кто в Excel, кто ещё где-то — а потом опять куда-то переносить. Это не эффективное использование труда.





У Таймбота есть админка для методистов, куда можно вносить расписание, минуя Excel.

Отлично. Но поверьте моему опыту, туда всё равно нужно будет копировать расписание. И это вызовет раздражение у тех же методистов. У них и так работы невпроворот, а им ещё дополнительный функционал предлагают. Любой здравомыслящий человек будет против, если зарплата у него останется прежней, а работы прибавится. Когда мы создаём какой-то сервис, мы должны понимать, какие преимущества это даёт для всех участников процесса. Таймбот удобен в какой-то степени только студентам. Но мы ведь должны смотреть в комплексе, чтобы было удобно и преподавателям, и методистам, и студентам.





Поступали ли вам похожие предложения по автоматизации расписания от других разработчиков?

Такие предложения были — и не одно, не два. Но после переговоров, когда они начинали понимать всю специфику учебной работы нашего вуза, все брали паузу и потом уходили.





Т.е. вам проще самим разрабатывать такие системы, чем интегрироваться со сторонними решениями?

Мы можем себе позволить держать штат программистов и развивать свои внутренние системы, но далеко не каждый вуз на это пойдёт. Поэтому в каждом случае это индивидуально. Сторонние разработчики могут — как вариант — создавать универсальные модульные решения и на уровне министерства образования тиражировать их на все вузы.





В то же время Таймбот успешно работает в БГУФК (университет физкультуры — Прим. ред.). Говорит Алина Шигина, ведущий специалист учебно-методическего отдела:





— Уже несколько месяцев наш университет в тестовом режиме работает с Таймботом. Я его администрирую, прорабатываю все вопросы с авторами проекта, пока всем довольны и хотим продолжать сотрудничество. Мне кажется, это здорово, когда ребята могут зайти в ВК или телеграм и получить расписание занятий прямо в карман.









Пока Таймбот работает у нас не полностью, мы продолжаем вносить расписание в Excel. Если методисты правят печатную версию, то я должна вносить изменения на сайте. Но, если мы полностью перейдём на Таймбот, станет гораздо проще. При изменении расписания оно будет автоматически обновляться везде: и на сайте, и у ребят на телефоне, и на телевизорах, которые мы планируем закупить и повесить в холле. Мне кажется, для методистов это удобно. Нам бы хотелось, чтобы Таймбот полностью заменил бумажное расписание на электронное.







