Вопрос сезона: куда можно ехать отдыхать?





Вот куда точно не стоит соваться, дабы не подхватить бушующую в мире заразу, так это в Китай, Италию, Иран и Южную Корею. Меньший риск заболеть COVID-19 наблюдается во Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Греции, Египте и Таиланде.





Новая болезнь сильно ударила по туристическому бизнесу, однако есть страны, в которых отдых куда более безопасен, чем в выше перечисленных.





"Турция, Тунис, Кипр, Вьетнам — эти страны на сегодняшний момент продаются. Можно ехать в те страны, которые не занесены в список опасных, допустим, на Кубу. Там вообще нет коронавируса", — рассказала Осипова.





Она также отметила, что не нужно бояться стран, где зафиксировано минимальное количество зараженных.